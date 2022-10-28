В магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation

В Сети появились сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить такие девайсы на «Яндекс.Маркете», Ozon, Wildberries и Techline24. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах.
Представители Techline24 заверили, что приставки, представленные на их сайте, сертифицированы «Ростестом», и это недавняя поставка. В пресс-службе Wildberries сообщили: PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, которые успели завезти эти приставки ранее. Представители «Яндекс.Маркета» не ответили на запрос «Известий».
В «Ростесте» оперативно не ответили на вопрос, как сейчас происходит сертификация консолей для РФ. В Sony отказались от комментариев.
По словам источника, близкого к одному из крупных игроков рынка, Sony сейчас официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибуторов-партнеров компании.
PlayStation, ввезенные по параллельному импорту, продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой, что они предназначены для других рынков, например, европейских. А гарантию предоставляет сам продавец.
Как сообщили «Известиям» в авторизованном сервисном центре Sony — ООО «ИРП», по гарантии там обслуживают только консоли, сертифицированные «Ростестом».
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