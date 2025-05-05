В мае в Рязани пройдут мероприятия к 130-летию Сергея Есенина: громкие читки, поэтические вечера и музыкальные перфомансы

В 2025 году Россия отметит 130 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Рязанская область, малая родина литературного гения, подготовила обширную юбилейную программу, включающую 130 мероприятий — от поэтических вечеров до музыкальных перформансов. Все это будет длиться в течение года.

В мае жителей и гостей города ждут два ярких события, ставших частью масштабной юбилейной программы.

Громкие читки в Рязанском Политехе (6+)

26 мая в 19:00 в Политехническом институте пройдет литературный вечер, посвященный творчеству Есенина. Участники окунутся в атмосферу 1920-х годов и вспомнят легендарную встречу поэта с Владимиром Маяковским. Для участия нужно пройти регистрацию.

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Вечер музыки и поэзии (6+)

Музыкально-поэтический разговор о любви состоится 29 мая в 19:00 в креативном пространстве «Панорама event place» (ТЦ «Малина», 4 этаж). Артисты театра «Переход» и и оркестр «Доминанта» представят уникальный синтез есенинской поэзии и неоклассики композитора Андрея Синецкого. Зрителей ждет глубокий разговор о любви во всех ее проявлениях — от нежности до страсти, от мечты до реальности. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Программа мероприятий постоянно обновляется. Следите за анонсами на официальном сайте.