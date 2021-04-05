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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В луже в рязанском дворе завелась рыба

7info

В огромной луже во дворе дома No21 на улице Крупской завелась рыба. Видеоролик опубликовала «КП Рязань».

Запись сделал ребёнок. Девочка говорит маме, что нашла рыбу в луже,  там плавают три живые рыбы.

Доцент РГАТУ имени П.А. Костычева и Современного технического университета, кандидат биологических наук Антон Барановский уверен, что рыбы появились в луже из-за человека. Мальков мог вылить вместе с водой рязанец, возвращающийся с рыбалки – не возвращаться же с живцом домой.

Барановский считает, что рыбки точно не аквариумные, для них ещё слишком холодно. Прожить в луже могут долго, пока она полностью не высохнет.

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