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Четверг, 8 июля, 2021
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В Липецке жалуются на зловонное озеро

Никита Брыкин
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Жительница Липецка рассказала о затоплении нечистотами участка возле гаражного кооператива в двенадцатом микрорайоне, пишет портал «Город 48».

По словам горожанки, никто не обращает внимания на уход всех стоков через лог в реку Воронеж. В итоге, как отметила она, местные жители буквально задыхаются от вони канализации.

«Четвертые сутки пошли, как прорвало канализацию на 12 микрорайоне. Оставили заявку ЛГЭК! Но им нет дела!» – жалуется женщина.

В пресс-службе АО «ЛГЭК» отметили, что специалистам уже удалось устранить подтопление.

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