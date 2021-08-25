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Среда, 25 августа, 2021
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В Липецке выступили против строительства спортивного центра в Нижнем парке

Никита Брыкин
В Липецке выступили против строительства спортивного центра в Нижнем парке

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Участники общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории Нижнего парка выступили против строительства частного спортивного центра, пишет «Город 48».

Сообщается, что под размещение объекта планируется отдать 20 834,5 квадратных метров парка. Однако липчане попросили не отнимать у горожан территорию зеленых насаждений. Они обратили внимание на наличие рядом стадиона «Динамо».

По их мнению, его нужно привести в порядок, а новые спортивные объекты следует строить в парке Молодежном или на улице Радиаторной.

Департамент градостроительства и архитектуры принял к учету протесты и предложения горожан. Окончательное решение будет принято региональным управлением строительства и архитектуры.

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