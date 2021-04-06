3.8 C
Рязань
Вторник, 6 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Липецке вандалы испортили урны и скамейки на Петровском спуске

Елена Лобанова
Фото Тимофей Жолудев

В Липецке вандалы испортили урны и скамейки, которые были установлены на Петровском спуске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Порчу имущества обнаружили рабочие, когда убирали территорию возле Соборной площади. По словам начальника отдела благоустройства городского департамента дорожного хозяйства Оксаны Новиковой, специалисты заметили поваленные на спуске урны и скамейки. 

— В основном, все элементы благоустройства уцелели. Вандалы разбили одну урну. Они катили ее вплоть до Петровского спуска. Объект получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, — рассказала Новикова. 

В настоящее время администрация города готовит заявление в полицию. Общая стоимость причиненного ущерба составляет 10 000 рублей. Рядом с местом происшествия есть камеры видеонаблюдения, которые могут помочь с поиском преступника. 

В администрации отметили, что испорченные объекты установили три года назад при благоустройстве спуска с Соборной площади. Там стояли урны, скамейки и пуфики. 

Причем на этом участке подобное происшествие произошло впервые.

Фото Тимофей Жолудев

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru