В Липецке вандалы испортили урны и скамейки на Петровском спуске

В Липецке вандалы испортили урны и скамейки, которые были установлены на Петровском спуске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Порчу имущества обнаружили рабочие, когда убирали территорию возле Соборной площади. По словам начальника отдела благоустройства городского департамента дорожного хозяйства Оксаны Новиковой, специалисты заметили поваленные на спуске урны и скамейки.

— В основном, все элементы благоустройства уцелели. Вандалы разбили одну урну. Они катили ее вплоть до Петровского спуска. Объект получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению, — рассказала Новикова.

В настоящее время администрация города готовит заявление в полицию. Общая стоимость причиненного ущерба составляет 10 000 рублей. Рядом с местом происшествия есть камеры видеонаблюдения, которые могут помочь с поиском преступника.

В администрации отметили, что испорченные объекты установили три года назад при благоустройстве спуска с Соборной площади. Там стояли урны, скамейки и пуфики.

Причем на этом участке подобное происшествие произошло впервые.