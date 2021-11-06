В Липецке отчим зарезал беременную падчерицу из-за ссоры

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Липецка, который подозревается в убийстве 20-летней падчерицы, сообщает СУ СК по Липецкой области.

Инцидент произошел утром 3 ноября. По версии следствия, накануне отчим сильно напился и начал ругаться с родственницей. Оскорбления прервались одним ударом ножа, который прилетел в грудь девушки. Злоумышленник добил жертву еще тремя ударами.

По предварительной информации, девушка находилась на последних месяцах беременности. Медикам не удалось спасти ребенка погибшей.