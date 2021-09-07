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В Липецке осудят мужчину за совращение и половую связь со школьником

Никита Брыкин
В Липецке осудят мужчину за совращение и половую связь со школьником

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Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего студента в Липецке за совращение школьника и мужеложство с несовершеннолетним, пишет КП.

В июле 2019 года злоумышленник познакомился в Сети с 14-летним мальчиком. Он принялся вести с подростком переписки на интимные темы, а также отправил ему фото своего обнаженного тела и другие порнографические материалы.

В итоге студент добился встречи со школьником и совратил жертву. Однажды на переписку сына с незнакомцем наткнулась мать мальчика и забила тревогу.

Вскоре полицейские задержали извращенца. Ему грозит до 6 лет колонии.

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