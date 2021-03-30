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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Липецке нашли исполнившего смертельно опасный маневр водителя

Никита Брыкин

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что обнаружили 40-летнего жителя областного центра, который ранее исполнил смертельно опасный маневр, пишет портал «Город 48».

Инцидент произошел на Октябрьском мосту в районе светофора недалеко от АЗС. На опубликованных кадрах видно, как водитель BMW сначала выезжает на полосу встречного движения, после чего на полной скорости проносится на красный сигнал светофора.

Против злоумышленника составили два протокола об административных правонарушениях.

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