В Липецкой области готовятся к открытию охоты на пушных животных

В Липецкой области в ближайшее время откроется любительская и спортивная охота на пушных животных в осенне-зимний сезон 2022–2023 гг. Об этом сообщило управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов региона.

С 15 сентября по 28 февраля можно будет охотиться на зайцев-русаков, лисиц, енотовидных собак. С 1 октября по 31 марта на водяных полёвок. Сроки добычи ондатры, горностая, куницы (лесная, каменная), ласки, норки американской, хоря лесного — с 15 октября по 14 февраля.

Охота на европейского бобра разрешена с 1 октября по 28 (29) февраля.

Для добычи животных установлены различные нормы. Например, заяц-русак, бобр (европейский), куница — 1 особь на одного охотника в день и не более 2 особей на одного охотника в течение всего сезона охоты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(4742)77-47-54.