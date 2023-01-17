Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран рассказали о звонках, угрожающих жизни детей, написали Вести-Липецк.

Об одном из них рассказала мама 10-летнего мальчика. Женщина уточнила, что ее сына попросили включить газ.

«Дети не должны быть втянуты в информационную войну! Фейки или не фейки! Газ или не газ! Звонки о минировании школ и детских садов, слава Богу, оказавшиеся ложью или всевозможные публикации недостоверной информации в соцсетях», — отметил Таран.

Омбудсмен призвал взрослых поговорить с детьми и запретить им отвечать на незнакомые номера. Информация об опасных звонках с Украины появилась накануне.