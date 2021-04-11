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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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В Лесопарке Рязани затопило дорогу

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Дорогу в Лесопарке Рязани затопило, сообщается ВКонтакте.

В интернете опубликованы фото, видео с места событий. Автор поста спрашивает, почему открыто движение.

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