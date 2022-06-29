В Лесопарке 2 июля состоится выставка животных «Пойдём Домой»

2 июля в 11 часов в Лесопарке пройдёт выставка животных, находящихся на попечении приютов и волонтёров.

Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Всех кураторов животных и тех, у кого бездомное животное находится на передержке, приглашают зарегистрироваться на мероприятие по телефону 8 903 640 78 88. Начало в 10:30. Чтобы участвовать в выставке, животное должно иметь ветеринарный паспорт с информацией о прививках.

Ждут в Лесопарке неравнодушных горожан. Развлекательная программа включает барабанное шоу и благотворительную лотерею. Для детей будут работать мастера аквагрима и плетения косичек. 0+