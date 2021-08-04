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Среда, 4 августа, 2021
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В аварии легковушки и цистерны под Кузнецком погиб мужчина

Кристина Белова
В аварии легковушки и цистерны под Кузнецком погиб мужчина
фото с сайта "Сова Пенза Авто"
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В среду, 4 августа, на въезде в Кузнецк Пензенской области произошла авария с участием цистерны и «Лады Гранты». В результате погиб мужчина.

От легковушки остался только искореженный металл. Фрагменты автомобиля разлетелись на метры по трассе. Грузовик также пострадал: у цистерны сильно повредился кузов, отсутствует дверь со стороны водителя и бампер.

Как сообщили penzavzglyad.ru сотрудники ГИБДД, водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

В группе «Сова Пенза Авто» соцсети Вконтакте очевидцы выложили видео, где можно заметить рядом с аварией перевернутую на бок газель.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

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