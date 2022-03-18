В Крыму выразили готовность к росту турпотока в регион

Крым готов к туристическому сезону и росту потока гостей. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов.
Он добавил, что в нынешний момент поездки за рубеж осложнены из-за ряда технических моментов — «авиасообщения, действия банковских карт и возможных проявлений эмоциональной враждебности».
Также во время беседы он рассказал о спецоперации на Украине, ограничениях Запада и международных контактах.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»