Крым готов к туристическому сезону и росту потока гостей. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов.

— Мы и в прошлом году пережили большой рост турпотока из регионов России. Он превысил 10,5 млн человек. Думаю, что с учетом нынешних обстоятельств он будет нарастать. При этом не исключаю, что какая-то часть наших соотечественников может ездить за границу, — подчеркнул Мурадов.

- Реклама -

Он добавил, что в нынешний момент поездки за рубеж осложнены из-за ряда технических моментов — «авиасообщения, действия банковских карт и возможных проявлений эмоциональной враждебности».

Также во время беседы он рассказал о спецоперации на Украине, ограничениях Запада и международных контактах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»