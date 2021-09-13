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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В Красноярске присяжные оправдали криминального авторитета

Александр Ильин
В Красноярске присяжные оправдали криминального авторитета

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В Красноярске, 13 сентября, в ходе судебного разбирательства по делу местного криминального авторитета Кости Канского (Константина Найбауэра) суд присяжных единодушно вынес оправдательный вердикт. Об этом сообщает ТАСС.

Как передаёт источник, присяжные посчитали, что положение подсудимого как вора в законе является недоказанным. После оглашения оправдательного вердикта, ему отменили домашний арест и освободили. 

Напомним, Костя Канский был задержан в 2019 году, во время штурма его загородного дома. Следователи выдвинули ему обвинение по статье статье 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В суде Канский пожелал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Просьба была удовлетворена. 

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