В Кострому на следственные действия по делу убитой 5-летней девочки приедет адвокат Алешкин

Адвокат Андрей Алешкин приедет в Кострому в конце января на следственные действия по делу об убийстве 5-летней девочки, сообщает KOSTROMA.TODAY.

Юрист представляет интересы родителей погибшей. По данным издания, Алешкин подключился к делу через неделю после трагедии, случившейся 4 января.

Как рассказал адвокат в интервью YouTube-каналу «Редакция», он собирается требовать самые строгие наказания для обвиняемых.

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Алешкин также пояснил, что все причастные к делу ведомства стараются быстрее объявить приговор мужчинам. Суд над ним должен состояться в начале весны.