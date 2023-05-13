В Костромской области за один день «исчезли» 50 тысяч человек

Население Костромской области заметно уменьшилось, свидетельствуют данные Костромастата, на которые обратил внимание портал KOSTROMA.TODAY.

«Буквально за один день исчезли 50 тысяч человек», – говорится в публикации.

Выяснилось, что на 1 марта население области составило 570 тысяч человек. В прошлом году, согласно официальной статистике, в регионе проживали 620 тысяч человек.

Журналисты предположили, что причиной этому стала скрытая миграция в другие регионы. Костромичи могли уехать в другие города, но остаться прописанными на родине.