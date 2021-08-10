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Вторник, 10 августа, 2021
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В Костроме шпицы помогли мошеннику выманивать деньги

Кристина Белова
В Костроме шпицы помогли мошеннику выманивать деньги
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В Костроме поймали мошенника, продававшего несуществующих шпицев. Сделал это аферист через сайт объявлений.

По предварительным данным, мужчина разместил объявление о продаже породистых собак. Из чата на сайте мужчина переводил общение в мессенджеры. В доказательство существования собак он отправлял несостоявшимся хозяевам фото из интернета.

Аферист просил внести 100% предоплату за собаку. В полицию обратились две женщины, которые так и не смогли стать хозяйками собак, — сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.

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