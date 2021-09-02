В Костроме родители ужаснулись от вида школ после каникул

Жители Костромы пожаловались на внешний вид некоторых школ города, пишет Kostroma.Today.

В частности, мама пятиклассника опубликовала фотографию кабинета в лицее №41. По ее словам, в помещении разодраны стены, а также дырявый и вздутый пол. Отец ученика лицея №20 увидел на линейке, что вспаханная земля вокруг заведения превратилась в грязь.

Чиновники пояснили, что ремонт в указанных учебных заведениях не успели доделать до начала учебного года.

Еще одна костромичка увидела лужи, мусор, кучи поддонов и разруху в колледже отраслевых технологий. Выяснилось, что его территория — городская, поэтому в учебном заведении ничего с этим поделать не могут.