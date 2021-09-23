В Костроме разработчиков проекта благоустройства территории у цирка

В Костроме объявлен конкурс для организаций, готовых сделать проект благоустройства территории цирка на проспекте Мира. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Подрядчик выполнит работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадка у цирка победила в народном онлайн-голосовании весной 2021 года. Всего горожане выбирали из 30 объектов, территория у цирка победила, набрав 3379 голосов.

Перед цирком должны отремонтировать лестницы и подпорные стенки, сделать тротуары из искусственного камня, посадить деревья, кустарники, цветы. Рабочие должны выполнить элементы ландшафтного дизайна.

Также появятся система видеонаблюдения, автостоянка, многоструйный фонтан. На площадке сделают освещение, подсветку малых архитектурных форм. На фасадах зданий и деревьях — иллюминацию.

Проектно-сметная документация по благоустройству территории возле цирка должна быть разработана до 31 января 2022 года.