Поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщил о гибели декана факультета ветеринарной медицины и зоотехники КГСХА Михаила Трескина, написал портал k1news.

Информация о пропаже преподавателя появилась 30 декабря. По словам очевидцев, он вышел на улицу из здания академии. После этого мужчину никто не видел.

«Чудо-педагог! Другого слова не подобрать!» – сказал один из коллег погибшего.

Сотрудники полиции не нашли признаков насильственной смерти. Предположительная причина гибели — переохлаждение.

Трескину было всего 45 лет. Студенты и коллеги потрясены трагедией.