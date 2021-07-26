В Костроме обсуждают видео жестокого избиения собаки

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Жители Костромы потрясены шокирующим роликом с избиением собаки на Речном проезде в Первомайском, пишет портал «Kostroma.Today».

На жутких кадрах можно увидеть, как полуголый мужчина сильно бьет огромной доской животное в будке. Как рассказала зоозащитник, ситуация с участием мужчины на видео далеко не первая.

По словам местных жителей, на мужчину жаловалась во все инстанции и даже областным чиновникам. Выяснилось, что овчарку зовут Люся, и она досталась мужчине из колонии как отслужившая.

Кроме того, люди жалуются на ужасную территорию дома, которая заросла хламом. Также там постоянно искрит проводка.