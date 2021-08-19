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Четверг, 19 августа, 2021
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В Костроме несколько дней будут перекрывать улицы из-за съемок фильма «Ростов — 2»

Елена Лобанова
В Костроме несколько дней будут перекрывать улицы из-за съемок фильма "Ростов - 2"
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С 21 по 31 августа в Костроме будут перекрывать улицы из-за съемок фильма. В областном центре будут создавать художественную картину «Ростов — 2». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Когда и где перекроют движение в Костроме? 

  • В субботу, 21 августа, проезд ограничат с 06:00 до 20:00 в следующих местах: район Рыбных рядов, от проспекта Текстильщиков до улицы Островского на Щемиловке, от дома №4 по Островского до Мучных рядов. 
  • Воскресенье, 22 августа, движение ограничат с 08:00 до 22:00. Проехать будет затруднительно в районе Рыбных рядов. А с 19:00 до 22:00 полностью закроют участок улицы Горной от Нижней Дебри до Иванковской.  
  • В пятницу, 27 августа, проезд ограничат с 06:00 до 21:00 по улице Молочная (от Пряничных до Красных рядов). В воскресенье, 29 августа, нельзя будет проехать от дома №5 по улице Щемиловка до Молочной горы с 06:00 до 20:00. 
  • Последнее закрытие ожидается 31 августа по улице Островского от Пятницкой до Щемиловки. Там движение ограничат с 07:30 до 23:00. А на период 19:00 — 24:00 закроют участок улицы Горной от Нижней Дебри до Ивановской.

Автомобилистов просят учитывать эту информации при планировании движения.

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