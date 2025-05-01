В Кораблине по нацпроекту благоустроили местный сквер

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в муниципалитетах региона. Так, по нацпроекту удалось благоустроить сквер в Кораблине.

Глава региона отметил: сквер на улице Садовой – одно из любимых мест отдыха горожан. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» он полностью преобразился.

— В прошлом году там появились удобные дорожки, освещение, спортивная и детская площадки, навесы с качелями и теннисный стол. В этом году сквер ждёт масштабное озеленение. Также установим дополнительное освещение, игровые площадки и туалеты, — рассказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что каждый житель региона может выбрать общественные пространства, которые будут приведены в порядок в следующем году. Проголосовать за них можно до 12 июня на официальном сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».