В Клепиковском районе Рязанской области капитально отремонтируют мост через реку Пра

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Клепиковском районе Рязанской области этим летом начались ремонтные работы на железобетонном мосту через реку Пра, протяженностью 140 м. Мост расположен на Егорьевском шоссе автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Объект имеет важное значение для транспортного сообщения региона. Он находится в деревне Тюрвищи Клепиковского района и ведет к границе с Московской областью.

В рамках капитального ремонта планируется комплексное восстановление конструкций моста. Специалисты проведут замену береговых и промежуточных опор, пролетных строений, установят новые ригели и подферменники.

На текущий момент на объекте выполняются первоочередные работы, включающие демонтаж перильных ограждений, разборку бетонного тротуара, а также снятие защитного слоя гидроизоляции и выравнивающего слоя основания.

Завершение ремонтных работ запланировано на осень следующего года. Реализация проекта позволит обеспечить безопасное и комфортное движение транспорта по мосту.