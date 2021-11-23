В Клепиковском районе бензовоз попал в ДТП с «Газелью»

Утром в понедельник, 22 ноября, водитель на «Газели» столкнулся с автомобилем КамАЗ с полуприцепом-бензовозом на 14 километре автодороги Спас-Клепики — Рязань. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на официального представителя Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова.

Как поясняют в ГИБДД, авария произошла из-за превышения скоростного режима водителем «Газели». Кроме того, мужчина не учёл сложные метеорологические условия.

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения.

Уточняется, что бензовоз ехал с пустыми цистернами.