-5 C
Рязань
Вторник, 23 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Клепиковском районе бензовоз попал в ДТП с «Газелью»

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса» / ryazpressa.ru

Утром в понедельник, 22 ноября, водитель на «Газели» столкнулся с автомобилем КамАЗ с полуприцепом-бензовозом на 14 километре автодороги Спас-Клепики — Рязань. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на официального представителя Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова.

Как поясняют в ГИБДД, авария произошла из-за превышения скоростного режима водителем «Газели». Кроме того, мужчина не учёл сложные метеорологические условия. 

В результате ДТП обе машины получили механические повреждения.

Уточняется, что бензовоз ехал с пустыми цистернами. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,826ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать