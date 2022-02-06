В Клепиках ввели карантин по бешенству

В городе Спас-Клепики введён карантин по бешенству животных. Постановление губернатора Николая Любимова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
Ограничения введены на личное подворье, расположенное по адресу: ул. Свердлова, 33.
Также карантин действует на территории, ограниченной ул. Свердлова, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, ул. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул. Советская, пл. Ленина.
На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запрещены:
лечение больных восприимчивых животных;
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции;
ввоз, вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства;
перемещение, перегруппировка восприимчивых животных;
снятие шкур с трупов восприимчивых животных.