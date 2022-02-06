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Воскресенье, 6 февраля, 2022

В Клепиках ввели карантин по бешенству

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В Клепиках ввели карантин по бешенству

7info
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В городе Спас-Клепики введён карантин по бешенству животных. Постановление губернатора Николая Любимова опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Ограничения введены на личное подворье, расположенное по адресу: ул. Свердлова, 33.

Также карантин действует на территории, ограниченной ул. Свердлова, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, ул. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул. Советская, пл. Ленина.

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На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запрещены:

лечение больных восприимчивых животных;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции;

ввоз, вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства;

перемещение, перегруппировка восприимчивых животных;

снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

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