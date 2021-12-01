В Кировской области бывшая узница концлагеря живет в нечеловеческих условиях

В ОНФ решили помочь бывшей узнице фашистского концлагеря Марии Юдиной, которая живет в Кирсе в доме, который сложно назвать пригодным для проживания, пишет МК.

По словам очевидцев, жилище 84-летней женщины много лет буквально разваливается на глазах. Так, в доме отсутствует отопление, вода и канализация.

Пенсионерка более 40 лет проработала на железной дороге. Бывший работодатель и предоставил ей квартиру. Женщине некому помочь – у нее нет близких и родных.

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В итоге бывшая узница концлагеря вынуждена пить грязную воду из колодца вместо чистой водопроводной. Помочь пенсионерке могут и все желающие по телефону (8332) 25-18-24.