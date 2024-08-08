В Касимовском районе задержали нетрезвого водителя

Сотрудники Госавтоинспекции в Касимовском районе остановили водителя, управляющего автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

7 августа, на 258 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» Касимовского района, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобилем «Киа Рио», под управлением 62-летнего жителя Владимирской области, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 1,279 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.