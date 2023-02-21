В Касимовском районе в сельском ДК открылась фотовыставка «Наши Защитники»

Накануне Дня защитника Отечества в Селизовском сельском доме культуры Касимовского района открылась фотовыставка «Наши Защитники». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

На стенде в деревне Селизово Касимовского района размещены фотографии участников СВО — жителей Овчинниковского сельского поселения, которые сменили свой мирный труд на воинские будни. В населенном пункте гордятся своими мужественными и смелыми земляками и ждут их возвращения домой с Победой. На базе фотовыставки в Селизовском сельском доме культуры будут проводиться патриотические мероприятия для детей и подростков.

Выставки, посвященные военнослужащим-участникам специальной военной операции, открылись в общественных пространствах во всех учреждениях культуры Касимовского муниципального района Рязанской области.