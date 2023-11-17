В Касимовском районе у предприятия украли 170 литров дизельного топлива

В Касимовском районе мужчину задержали за кражу 170 литров дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

О пропаже дизеля в полицию заявил глава деревообрабатывающего предприятия, которое находится в селе Клетино. Он рассказал, что в одну из ночей бесследно пропало содержимое баков трактора и грузовика. В общей сложности пропало 170 литров топлива.

Полицейские выехали на место происшествия, недалеко от стоянки техники они заметили следы шин легкового автомобиля. По следам удалось понять, что автомобиль уехал в сторону Клетина

Около одного из домов полицейские заметили машину с похожим рисунком протектора. По просьбе оперативников её хозяин открыл багажник. Как итог — там лежало несколько канистр с дизельным топливом. Злоумышленником оказался 30-летний житель Клепиковского района. Мужчина в составе бригады приехал работать на лесозаготовке, в арендованном доме.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение оставшейся части украденного. Решается вопрос о возбуждении дела о краже.