Воскресенье, 21 июля, 2024

В Касимовском районе прошел фестиваль «Гусевские забавы»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В поселке Гусь-Железный Касимовского района 20 июля состоялся фестиваля «Гусевские забавы». Об этом пишет ИД «Пресса».

Главное событие фестиваля — гусиные бега. В этом году в них участвовали восемь гусей. Победителем стал гусь Мартин. Его хозяйка — Ирина Чукляева из Балушевых Починок.

Кроме гусиных бегов, жители городских и сельских поселений приготовили презентации о своих муниципалитетах. Гости фестиваля посетили площадки «Амурная аллея», где звучал джаз в исполнении певицы, композитора, педагога по вокалу Эллы Хрусталёвой, «Ремесленная лавка», где продавали сувениры, «Художественный салон», где рисовали пейзаж и обучали азам касимовской росписи, «Усадебная театра Баташёвых», где показывали спектакль.

Одним из гостей фестиваля стала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В Касимовском районе прошел фестиваль "Гусевские забавы"
В Касимовском районе прошел фестиваль "Гусевские забавы"
В Касимовском районе прошел фестиваль "Гусевские забавы"
В Касимовском районе прошел фестиваль "Гусевские забавы"

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