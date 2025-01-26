Ревность стала причиной угрозы убийства в Касимовском округе

В Касимовском округе пресекли два преступления, совершенные из-за ревности. Об этом сообщает полиция Рязанской области.

В полицию обратилась 26-летняя жительница города Касимова и сообщила, что в доме ее матери в поселке Гусь-Железный нетрезвый мужчина угрожает убить ее ломом. На место выехали сотрудники полиции. Они утихомирили 24-летнего пьяного жителя Касимова и доставили его в отдел.

По предварительной информации, задержанный несколько лет проживал вместе с заявительницей. В праздничные дни мужчина начал злоупотреблять спиртным и этим так расстроил сожительницу, что она разорвала с ним отношения. Он сильно ревновал бывшую супругу и в состоянии алкогольного опьянения попытался помириться. Разговаривать с пьяным мужчиной жительница Касимова не захотела. Злоумышленник разгневался и пригрозил убить женщину ломом, который попался ему под руку в доме. Испугавшись, потерпевшая спряталась и вызвала полицию. Возбудили уголовное дело.

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Через несколько дней сообщение от 26-летней жительницы Касимова повторилось. Она заявила об угрозах убийством ножом от бывшего сожителя. Полицейские прекратили конфликт и задержали нетрезвого 24-летнего мужчину.

По предварительной информации, мужчина в очередной раз злоупотребил спиртным. Он нашел возлюбленную и попытался поговорить с ней, но из-за алкоголя его слушать не стали, и беседа закончилась скандалом в полиции.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.