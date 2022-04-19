В Касимовском районе «переименовали» село

Село Земское Касимовского района «переименовали» в Zемское. Фотографию дорожного указателя опубликовала группа Новости Рязани ВКонтакте
- Реклама -
Пользователи ВК переименование не оценили.
Село Земское Касимовского района «переименовали» в Zемское. Фотографию дорожного указателя опубликовала группа Новости Рязани ВКонтакте
Пользователи ВК переименование не оценили.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru