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Вторник, 19 апреля, 2022

В Касимовском районе «переименовали» село

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В Касимовском районе «переименовали» село

7info

Село Земское Касимовского района «переименовали» в Zемское. Фотографию дорожного указателя опубликовала группа Новости Рязани ВКонтакте

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Пользователи ВК переименование не оценили. 

— На какой-то колхоз похоже, если честно. Это тот случай, когда патриотизм плавно перетекает идиотизм, — написал один из них.  

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