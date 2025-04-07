В Касимовском районе насмерть сбили пенсионерку

В Касимовском районе произошло смертельное ДТП в субботу, 5 апреля. Подробности происшествия публикует Управление МВД по Рязанской области.

Сообщается, что трагический инцидент произошёл утром, примерно в 8.30. На 197-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» 55-летний житель Владимирской области, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершил наезд на женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Оказалось, что это 68-летняя местная жительница. Её доставили в медучреждение, но от полученных травм она скончалась.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.