Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

В Касимовском районе мужчина из ревности зарубил знакомого топором

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Касимовского района будут судить по обвинению в убийстве. Подробности сообщили в СК СКР по Рязанской области.

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения. Подозреваемый ранее был не раз судим, в том числе за убийство.

По данным следователей, 7 апреля 2022 года в посёлке Ташенка в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс несколько ударов топором по голове и шее знакомому. Потерпевший скончался на месте.

Прокурор признал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинения. Дело направлено в суд.

В следственном управлении напоминают, что алкоголь является главной причиной агрессивного поведения людей, и призывают воздерживаться от употребления спиртного.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/