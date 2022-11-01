В Касимовском районе мужчина из ревности зарубил знакомого топором

Жителя Касимовского района будут судить по обвинению в убийстве. Подробности сообщили в СК СКР по Рязанской области.

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения. Подозреваемый ранее был не раз судим, в том числе за убийство.

По данным следователей, 7 апреля 2022 года в посёлке Ташенка в ходе ссоры на почве ревности обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс несколько ударов топором по голове и шее знакомому. Потерпевший скончался на месте.

Прокурор признал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинения. Дело направлено в суд.

В следственном управлении напоминают, что алкоголь является главной причиной агрессивного поведения людей, и призывают воздерживаться от употребления спиртного.

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