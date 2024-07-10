Среда, 10 июля, 2024

В Касимовском районе легковушка улетела в кювет

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/avtoclub62

В Касимовском районе Рязанской области съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль, сообщает группа «Автоклуб города Касимов».

По словам автора поста, ДТП произошло после поворота на село Шостье.

Официальная информация об аварии уточняется.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

РГУ вошёл в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в правовой сфере

В Рязани утвердили проект планировки территории в районе улицы Княжье поле

В Рязани подростки сделали «двухместный мопед» из самоката

«Непонятное явление в небе» наблюдали в Рязанской области

Госдума введёт штрафы для водителей электросамокатов

Юные рязанцы стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России 2024»

В Рязани дети подожгли заброшенную постройку

Люди с этими датами рождения уникальны. Может быть вы среди них?

Любые дозы алкоголя грозят семью видами рака — учёные

Звезда «Интердевочки» Дрожжина рассказала правду о своём состоянии

Два человека погибли, два пострадали в ДТП с патрульным автомобилем на трассе М5

В Рязани на дороге образовалась огромная яма