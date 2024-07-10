В Касимовском районе легковушка улетела в кювет

В Касимовском районе Рязанской области съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль, сообщает группа «Автоклуб города Касимов».
По словам автора поста, ДТП произошло после поворота на село Шостье.
Официальная информация об аварии уточняется.
В Касимовском районе Рязанской области съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль, сообщает группа «Автоклуб города Касимов».
По словам автора поста, ДТП произошло после поворота на село Шостье.
Официальная информация об аварии уточняется.
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