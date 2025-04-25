В Касимове зажгли Вечный огонь

В городе Касимов Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, зажжен Вечный огонь.

В мероприятии приняли участие глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, депутат Рязанской областной Думы, член регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Глазунов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мемориал посвящен касимовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал только по памятным датам. Для его подключения к сетевому газу и перевода в режим постоянного горения проложен газопровод протяженностью 51 м, установлено газогорелочное устройство и выполнены пусконаладочные работы.

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Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

«Более 30 тыс. уроженцев Касимовского района воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 12 тыс. из них погибли или пропали без вести. Огонь будет гореть в их память. Это уже второй Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажегся в рамках Всероссийской акции „Храним огонь Победы“. В феврале к сетевому газу был подключен мемориал в поселке Александро–Невский. Это крайне важная и почетная миссия в год 80-летия Победы, и газовики с честью выполняют ее», — отметил Андрей Савичев.