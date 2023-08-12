В Касимове задержали подозреваемого в краже из дома пенсионерки

Касимовские полицейские по горячим следам раскрыли кражу из дома пенсионерки в городе Касимове. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

В полицию обратился житель города Касимова и сообщил, что из дома его соседки — 60-летней пенсионерки что-то пытаются похитить. Мужчина услышал утром шум за забором усадьбы соседки. Час был ранний и местный житель забеспокоился из-за такого необычного события. Он постучал в ворота и увидел, что в переулке незнакомый мужчина перемахнул через забор и убежал. На место немедленно прибыли сотрудники полиции. Очевидец описал им внешность незнакомца. Этот человек был похож на 27-летнего жителя поселка Елатьма, которого накануне доставили в полицию за нарушение правопорядка. Находясь в состоянии опьянения, мужчина начал ссору с жителем поселка. По адресу вызвали полицию, которая быстро нейтрализовала конфликт и доставила нарушителя в отдел для привлечения к установленной законом административной ответственности. Утром нарушителя отпустили домой.

Оперативники уголовного розыска предположили, что нарушитель отправится в поселок Елатьма, просчитали возможные маршруты и проверили их. На одной из дорог, ведущих из города Касимова, полицейские обнаружили разыскиваемого и остановили его. Когда же 60-летняя жительница города Касимова — хозяйка дома, у которого развернулись события, вернулась в жилище, то выяснилось — была совершена кража со взломом. Через взломанное окно, выходящее в огороженный забором двор, вытащили плазменный телевизор и набор посуды. Эти вещи приготовили переместить через забор на улицу.

По предварительной информации, нарушитель из поселка Елатьма, которого отпустили из подразделения полиции в городе Касимове после составления необходимых для административного наказания документов, утром возвращался домой и увидел строение, показавшееся ему удобным для взлома. Мужчина перелез через забор, взломал окно и вытащил наружу плазменный телевизор и набор посуды. Он приготовил перенести похищенное через забор, но его спугнул сосед. Взломщик попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские.

Следователь следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.