В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»

В Касимове продолжаются съемки фильма с рабочим названием «Один хороший день» (режиссер — Кирилл Белевич). Об этом пишет ИД «Пресса».

Съемки этого фильма проходили в городе в сентябре прошлого года. Сейчас они вновь возобновились. Съемочная группа работала в центре города на улице Советской.

Для местных жителей это не только возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины, но и сняться в эпизодических ролях. Этим воспользовалась жительница поселка Крутоярский Светлана Сальникова с дочерьми Екатериной и Анастасией. Они изображали прохожих, которые прогуливаются по городу и катаются на самокатах.

Авторы сценария говорят о фильме как о русской версии «Дня сурка». По сюжету девушка Катя решает уехать их своего маленького провинциального города, однако сколько бы она ни пыталась это сделать, она вновь и вновь оказывается в нем. Роли исполняют Анастасия Талызина, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Наташа Королева, Гоша Куценко.

Кстати! Сегодня, 27 мая, стало известно, что в Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп. Глава администрации города Иван Бахилов сказал: «Работая со съемочными группами, мы тоже начали разбираться в деталях съемочного процесса, поэтому и режиссерам нравится снимать у нас. Когда они приезжают к нам, мы сразу говорим о тех вопросах и деталях, которые нужны для процесс съемки, используя свой предыдущий опыт».