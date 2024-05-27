Понедельник, 27 мая, 2024

В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Касимове продолжаются съемки фильма с рабочим названием «Один хороший день» (режиссер — Кирилл Белевич). Об этом пишет ИД «Пресса».

Съемки этого фильма проходили в городе в сентябре прошлого года. Сейчас они вновь возобновились. Съемочная группа работала в центре города на улице Советской.

Для местных жителей это не только возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины, но и сняться в эпизодических ролях. Этим воспользовалась жительница поселка Крутоярский Светлана Сальникова с дочерьми Екатериной и Анастасией. Они изображали прохожих, которые прогуливаются по городу и катаются на самокатах.

Авторы сценария говорят о фильме как о русской версии «Дня сурка». По сюжету девушка Катя решает уехать их своего маленького провинциального города, однако сколько бы она ни пыталась это сделать, она вновь и вновь оказывается в нем. Роли исполняют Анастасия Талызина, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Наташа Королева, Гоша Куценко.

Кстати! Сегодня, 27 мая, стало известно, что в Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп. Глава администрации города Иван Бахилов сказал: «Работая со съемочными группами, мы тоже начали разбираться в деталях съемочного процесса, поэтому и режиссерам нравится снимать у нас. Когда они приезжают к нам, мы сразу говорим о тех вопросах и деталях, которые нужны для процесс съемки, используя свой предыдущий опыт».

В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»
В Касимове вновь снимают фильм «Один хороший день»

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