В Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп

В Касимове подготовили маршрутную карту для кинематографических групп. Об этом рассказал глава администрации Иван Бахилов на своей странице во «ВКонтакте».

Карта включает в себя опросный лист, маршрутную карту, полезные контакты и локации, а также проведение творческого вечера с жителями города.

Как рассказывает Иван Бахилов, в Касимове нередко снимают фильмы и сериалы, Например, «Тучи над Борском», «Найди меня, Лёня», «Инкогнито из Петербурга», «Мусульманин», «Канадский алкоголик», «Не надо печалиться», «Дорога к морю», «Батальоны просят огня», «Иванов», «Блаженная», «Дочь», «Штрафник», сериал «Баренцево море», «Сокровища партизанского леса». А касимовцы нередко встречаются на улицах города со звездами отечественного кино. Так в начале мая жители публиковали фотографии с актером Александром Петровым, который приехал в Рязанскую область на съемки фильма «Почтарь».

«Работая со съемочными группами, мы тоже начали разбираться в деталях съемочного процесса, поэтому и режиссерам нравится снимать у нас. Когда они приезжают к нам, мы сразу говорим о тех вопросах и деталях, которые нужны для процесс съемки, используя свой предыдущий опыт», — пишет Иван Бахилов.