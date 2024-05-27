Понедельник, 27 мая, 2024

В Касимове создали маршрутную карту для кинематографических групп

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id734951214

В Касимове подготовили маршрутную карту для кинематографических групп. Об этом рассказал глава администрации Иван Бахилов на своей странице во «ВКонтакте».

Карта включает в себя опросный лист, маршрутную карту, полезные контакты и локации, а также проведение творческого вечера с жителями города.

Как рассказывает Иван Бахилов, в Касимове нередко снимают фильмы и сериалы, Например, «Тучи над Борском», «Найди меня, Лёня», «Инкогнито из Петербурга», «Мусульманин», «Канадский алкоголик», «Не надо печалиться», «Дорога к морю», «Батальоны просят огня», «Иванов», «Блаженная», «Дочь», «Штрафник», сериал «Баренцево море», «Сокровища партизанского леса». А касимовцы нередко встречаются на улицах города со звездами отечественного кино. Так в начале мая жители публиковали фотографии с актером Александром Петровым, который приехал в Рязанскую область на съемки фильма «Почтарь».

«Работая со съемочными группами, мы тоже начали разбираться в деталях съемочного процесса, поэтому и режиссерам нравится снимать у нас. Когда они приезжают к нам, мы сразу говорим о тех вопросах и деталях, которые нужны для процесс съемки, используя свой предыдущий опыт», — пишет Иван Бахилов.

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