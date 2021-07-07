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Среда, 7 июля, 2021
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В Касимове в течение часа полицейские раскрыли ограбление

7info7
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В Касимове произошло нападение на 43 летнюю женщину. У потерпевшей из рук вырвали сумку с банковскими картами и мобильным телефоном.

Прибывшая на место полиция, опросив свидетелей, составила описание злоумышленника. В нём узнали местного сторожа. На поиски подозреваемого ушёл час.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого по месту жительства, он проводил время в компании двух женщин. При нем были украденный телефон и банковские карты, часть средств с которых он потратил на алкоголь. 

Как сообщает сайт Управления МВД России по Рязанской области, мужчина уже отбывал срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет колонии.

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