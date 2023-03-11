Суббота, 11 марта, 2023
7info

В Касимове реализуют мультимедийный проект о конструкторе ракет Владимире Уткине

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Фото: vk.com/gorodkasimov

Два проекта из Касимова получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает официальная страница городской администрации ВКонтакте.

Победителем конкурса в рамках тематического направления «культурный код» стал индивидуальный предприниматель Александр Мартынкин со своим проектом «Тайный код русской провинции, или История на тарелке». Автор собирается продвигать традиционные духовно-нравственные ценности через культуру и креативные индустрии.

Второй проект, оцененный фондом, —  совместная работа Центра культурного развития и средней школы №2 им. Академика В.Ф. Уткина: «Мобильное мультимедиа-пространство. Наследие Уткина». В год столетия со дня рождения конструктора ракет авторы проекта займутся популяризацией достижений Владимира Фёдоровича через создание мобильного медиапространства.

Полученный грант позволит купить мобильный планетарий и создать видеоконтент о деятельности Уткина. Также запланированы выездные экскурсии в школы Касимова и отдалённые места Касимовского района. 

Ранее 7info подробно рассказало о биографии Владимира Фёдоровича Уткина.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации