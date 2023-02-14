15 февраля скончался учёный-конструктор, уроженец Рязанской области Владимир Уткин

15 февраля 2000 года скончался конструктор ракетной и военно-космической техники, дважды Герой Социалистического Труда, уроженец Рязанской области Владимир Фёдорович Уткин. 7info предлагает вспомнить биографию известного земляка, а также места в Рязанской области, связанные с его жизнью и работой.

Уткин родился 17 октября 1923 в местечке Пустобор Касимовского уезда (ныне на территории Касимовского района). Отец работал плановиком-экономистом на чугунолитейном заводе, мать вела домашнее хозяйство и воспитывала детей.

В 1932 будущий учёный пошёл в начальную школу в поселке Лашма, куда к этому времени переехала семья, в 1941 году Уткин с отличием окончил среднюю школу № 2 Касимова и стал курсантом Ульяновского училища связи. Во время Великой Отечественной войны Владимир Фёдорович служил старшим механиком военно-телеграфной станции в 2787-й истребительной авиационной дивизии, дошел до Берлина.

После демобилизации Уткин работал в ремесленном училище № 5 при Лашманском чугунолитейном заводе. С 1946 года — студент факультета реактивного вооружения Ленинградского военно-механического института. Весной 1952 года он защитил диплом и получил распределение в ОКБ-586 Днепропетровска, где проработал 38 лет.

В период с 1971 по 1990 годы был главным и генеральным конструктором КБ «Южное». Под его руководством создано 4 поколения стратегических ракетных комплексов, более 80 типов спутников военного и научного назначения, выведено на орбиты более 300 космических аппаратов, создано несколько типов ракетоносителей. При непосредственном участии Владимира Фёдоровича разработаны и сданы на вооружение большинство типов ракет «СС74», «СС79», «СС718», «СС724».

С ноября 1990 года Уткин — директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного отраслевого института ракетно-космической техники. В декабре 1994 года была сформирована независимая российско-американская комиссия по проблемам обеспечения совместных пилотируемых полетов, сопредседателями которой были назначены Уткин и астронавт США Стаффорд. Под руководством Владимира Фёдоровича разработана Российская программа ракетно-космической техники.

Уткин — автор ряда крупных изобретений. Список его основных научных трудов содержит около 200 наименований. Награждён шестью орденами Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степеней, 16 медалями, почётным знаком «Отличный связист», лауреат золотой медали имени Королева. Дважды Герой Социалистического Труда. Решением исполкома Рязанского городского Совета народных депутатов № 236 от 27 мая 1987 г. за выдающийся вклад в науку и технику, активную общественную деятельность» Уткину присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

В 1984 году на улице Циолковского в Рязани установили бюст Уткина, в 2002 году — монумент в честь академика установили в Касимове. В школе № 2 имени В.Ф. Уткина которой создан музей братьев Уткиных, в музее К.Э. Циолковского средней школы № 16 города Рязани Уткину посвящена экспозиция. Рязанский городской Совет принял решение от 17 января 2002 г. № 16 о присвоении скверу напротив Рязанского колледжа отраслевых технологий, экономики и права его имени. В память выдающегося российского учёного 27 апреля 2001 года была учреждена золотая медаль. Её вручают за вклад в развитие экономики и укрепление обороноспособности страны и за вклад в развитие экономики Рязанской области. Серебряная медаль имени академика В.Ф. Уткина присуждается в трёх номинациях: «За активную общественную и публицистическую деятельность по проблемам космонавтики и оборонно-промышленного комплекса страны», «За достижения в научной и практической деятельности по космонавтике» и «За разработку и внедрение новой техники и технологий, создание современных высокоэффективных производств, реализацию социально значимых проектов в интересах развития Рязанской области».

21 августа 2002 года было принято постановление Рязанской областной Думы «Об учреждении премий Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина» в целях увековечения его памяти и стимулирования развития научно-технического и производственного потенциала области в сфере высоких технологий. Мемориальная доски установлены на фасаде административного корпуса «ЦНИИмаш», на здании ГКБ «Южное» (г.Днепропетровск), на доме, в котором жил Уткин, в посёлке Лашма Рязанской области. Его именем названы улицы в Касимове и посёлке Лашма. Также в его честь был назван астероид 13477 Utkin.

1 апреля 2019 года имя Владимира Уткина присвоено Рязанскому государственному радиотехническому университету.

А на стене Касимовского дворца культуры в рамках регионального проекта «Рисунки Победы» молодые тульские художники нанесли портрет Владимира Фёдоровича.

Большой репортаж с родины Владимира Уткина читайте по ссылке.