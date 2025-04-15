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Новости Касимова

В Касимове простились с ветераном ВОВ Юрием Халдеевым

Анастасия Мериакри

В Касимове 15 апреля простились с ветераном Великой Отечественной войны, 99-летним Юрием Халдеевым. Об этом сообщил глава округа Иван Бахилов.

После окончания Рязанского пехотного училища, 17-летним мальчишкой, Юрий Халдеев попал на фронт. В 1944-ом служил командиром стрелкового взвода в Западной Белоруссии. Затем его перевели в Прибалтику. Воевал на 3-ем, 1-ом Прибалтийском фронте, получил тяжелое осколочное ранение. После чего попал в госпиталь на 7 месяцев и был комиссован.

Юрий Халдеев окончил Муромский педагогический институт. Получив диплом, вернулся работать в родной город. 33 года он отдал педагогической деятельности, преподавал в вечерней школе историю, географию, обществознание. 

«Юрий Михайлович навсегда останется в нашей памяти как образец героического мужества и стойкости, любви и преданности своей стране. На его примере будут воспитываться в духе патриотизма последующие поколения молодежи. Искренне соболезнуем родным и близким Юрия Михайловича», — написал Иван Бахилов.

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