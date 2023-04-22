spot_img
Воскресенье, 23 апреля, 2023

В Касимове прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса»

В Касимове прошёл прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса», снимавшегося в городе. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

Российская премьера картины назначена на 4 мая.

Фильм снимался в 2021 году в городе Касимове и его окрестностях. Местом съёмок стали музей народного быта «Касимовская невеста», историко-культурный музей-заповедник. Многие касимовцы стали участниками эпизодических ролей и массовок.

— Фильм красиво снятый, захватывающий, смотрится на одном дыхании, вызывает массу эмоций, очень полезен для патриотического воспитания, — написал Бахилов. — Зрители поставили фильму отличную оценку и рекомендовали к просмотру всем.

В Касимове прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации