В Касимове прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса»

В Касимове прошёл прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса», снимавшегося в городе. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

Российская премьера картины назначена на 4 мая.

Фильм снимался в 2021 году в городе Касимове и его окрестностях. Местом съёмок стали музей народного быта «Касимовская невеста», историко-культурный музей-заповедник. Многие касимовцы стали участниками эпизодических ролей и массовок.

— Фильм красиво снятый, захватывающий, смотрится на одном дыхании, вызывает массу эмоций, очень полезен для патриотического воспитания, — написал Бахилов. — Зрители поставили фильму отличную оценку и рекомендовали к просмотру всем.