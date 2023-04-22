В Касимове прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса»

В Касимове прошёл прошёл предпремьерный показ фильма «Сокровища партизанского леса», снимавшегося в городе. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.
Российская премьера картины назначена на 4 мая.
Фильм снимался в 2021 году в городе Касимове и его окрестностях. Местом съёмок стали музей народного быта «Касимовская невеста», историко-культурный музей-заповедник. Многие касимовцы стали участниками эпизодических ролей и массовок.
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