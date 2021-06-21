В Касимове пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

- Advertisement -

В Касимове пропала 56-летняя Светлана Ивановна Разживина. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Местонахождение женщины неизвестно с 20 мая этого года. Она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: На вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы прямые черного цвета, короткая стрижка.

Одежда: Кофта с коротким рукавом (блузка) на пуговицах темно-зелёного цвета, юбка темного цвета, длинная, тапочки из кожзама голубого цвета на белой подошве, с собой была сумка хозяйственная темно-синяя в крупную клетку

Особые приметы : ходит, опираясь на палочку, хромает, глухой голос.