24.8 C
Рязань
Понедельник, 21 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Касимове пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

7info
- Advertisement -

В Касимове пропала 56-летняя Светлана Ивановна Разживина. Об этом сообщили волонтёры ПСО «Мещера».

Местонахождение женщины неизвестно с 20 мая этого года. Она нуждается в медицинской помощи. 

Приметы: На вид 55-60 лет, рост 172 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы прямые черного цвета, короткая стрижка.

Одежда: Кофта с коротким рукавом (блузка) на пуговицах темно-зелёного цвета, юбка темного цвета, длинная, тапочки из кожзама голубого цвета на белой подошве, с собой была сумка хозяйственная темно-синяя в крупную клетку

Особые приметы : ходит, опираясь на палочку, хромает, глухой голос.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]