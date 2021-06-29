20.3 C
Рязань
Вторник, 29 июня, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива

7info7
В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
- Advertisement -

Касимов станет локацией для съёмок военного детектива «Баренцево море», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Кинокартина производства Star Media станет продолжением сериала «Чёрное море», который вышел на «России» в апреле прошлого года. В «Баренцевом море» сыграют Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

Кроме Касимова, для производства сериала выбрали Мурманск и Москву.

Детектив расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Главные герои попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

  • В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
  • В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
  • В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
  • В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
  • В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива
Первые фото со съёмочной площадки фильма «Баренцево море»

Напомним, в этом году Касимов стал площадкой для съёмок ещё одного фильма о Великой Отечественной войне. Для него набирали массовку среди местных жителей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]