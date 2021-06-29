В Касимове пройдут съёмки остросюжетного военного детектива

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Касимов станет локацией для съёмок военного детектива «Баренцево море», сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

Кинокартина производства Star Media станет продолжением сериала «Чёрное море», который вышел на «России» в апреле прошлого года. В «Баренцевом море» сыграют Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

Кроме Касимова, для производства сериала выбрали Мурманск и Москву.

Детектив расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Главные герои попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.









Первые фото со съёмочной площадки фильма «Баренцево море»

Напомним, в этом году Касимов стал площадкой для съёмок ещё одного фильма о Великой Отечественной войне. Для него набирали массовку среди местных жителей.