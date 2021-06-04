В Касимове будут снимать исторический фильм со звёздами кино

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С 7 по 23 июня в Касимове пройдут съёмки исторического фильма о Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась в группе Касимов Фильм.

Сообщается, что в фильме будут сниматься звёзды киноиндустрии.

На 8 июня запланирована массовая съёмка в городе, для неё требуются актёры массовки. Оплата символическая – 500 рублей.

Для съёмок фильма нам нужны актёры второго плана (актёры массовых сцен, групповка, эпизодические роли). Дети от 5 до 12 лет, мужчины без признаков современности 40+ лет, девушки, женщины и бабушки 18 — 70 лет, – говорится в сообщении.